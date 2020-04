Belgische toerist die door corona niet terug kon komen dood gevonden in hotel op Mauritius HR

25 april 2020

15u45 94 Een Belgische toerist die niet naar ons land kon terugkeren omdat de grenzen gesloten zijn door coronamaatregelen, is dood teruggevonden in een hotelkamer op het eiland Mauritius. Dat melden lokale media. Het slachtoffer zou overleden zijn door een hartinfarct.

De politie van Mahébourg, een klein stadje aan de zuidoostkust van het eiland Mauritius, kreeg afgelopen zaterdag omstreeks 12.30 uur een melding binnen en haastte zich naar een pension in Beau-Vallon. De uitbater van het pension leidde hen naar een kamer boven in het etablissement, waar de Belg dood op bed lag.

Volgens lokale media ging het om een man die nog niet naar huis was kunnen terugkeren door de coronamaatregelen. De politie merkte geen letsels op, maar liet toch een autopsie uitvoeren. Daaruit zou gebleken zijn dat de man is overleden aan een hartinfarct.

Het lichaam werd overgebracht naar een mortuarium, in afwachting van de repatriëring naar ons land. Over de identiteit of leeftijd van het slachtoffer is niets bekend.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Lees ook:

Corona houdt nog steeds 27.000 landgenoten in buitenland gegijzeld: “Mensen zijn boos op Belgen: ze gooien zelfs met stenen” (+)

Meer over Mauritius

Beau-Vallon