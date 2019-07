Belgische toerist (63) sterft tijdens bergwandeling in Italië KVDS

25 juli 2019

17u49

Bron: La Nazione, Versilia Today 0 Buitenland Een Belgische toerist (63) is vanmiddag om het leven gekomen toen hij een wandeling maakte in het Italiaanse Stazzema. Dat melden verscheidene lokale media. De man zou onwel geworden zijn.

Stazzema is een gemeente in de provincie Lucca en ligt niet ver van Pisa. Het slachtoffer volgde een pad van de overnachtingsplaats Forte dei Marmi naar Monte Procinto.

Helikopter

Om 13.20 uur werden de hulpdiensten opgeroepen. Die gingen ter plaatse met een helikopter, maar konden niets anders doen dan het overlijden van de man vast te stellen. Het lichaam van de Belg werd vervolgens naar het mortuarium van het Versilia-ziekenhuis overgebracht.





Over de precieze doodsoorzaak is verder geen informatie vrijgegeven.







In Stazzela is het momenteel enkele graden koeler dan in België, maar de temperaturen gingen vandaag ook vlotjes boven de 30 graden.