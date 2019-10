Belgische toerist (37) ziet hotelkamer leeggeroofd tijdens vakantie: “Ik wil een compensatie” HR

25 oktober 2019

08u33

Bron: Tuoi Tre, Baomoi 4 Buitenland Een Belgische toerist uit Bree is in Vietnam beroofd van zowat al zijn spullen. Die had hij nochtans veilig achtergelaten in zijn hotelkamer. “Ik wil een compensatie”, zegt Yves V. (37), die zijn nadeel op bijna 3.000 euro schat. Maar dat blijkt moeilijker dan verwacht.

Yves V. beleefde zijn kwalijk avontuur in Ho Chi Minh, de grootste stad van Vietnam. Op 18 oktober checkte hij in bij een hotel voor rugzaktoeristen. Hij zou er twee nachten verblijven. Maar na een slapeloze eerste nacht in een lawaaierige kamer, vroeg hij de ochtend erna om van kamer te veranderen. De toerist uit Limburg kreeg een andere kamer en verhuisde zijn spullen. Daarna trok hij met collega-toeristen de stad in.



Toen hij ‘s avonds naar zijn hotel terugkeerde, volgde een koude douche. Zijn kamer bleek bezet door twee andere toeristen. Zijn spullen waren spoorloos. Het ging om twee laptops, zijn paspoort en visum, belangrijke documenten en al zijn persoonlijke spullen. Volgens Yves V. goed voor een waarde van 70 miljoen Vietnamese Dong, iets meer dan 2.700 euro. De Belg stapte naar de politie.

Foutje

In het hotel was blijkbaar een ‘foutje’ gebeurd. De ochtendreceptionist was de kamerwijziging vergeten door te geven aan de middagshift. Daarop werd de Belg zijn kamer opnieuw verhuurd, aan twee andere toeristen.



Die kregen een bezoek van de politie en hun kamer en bagage werd gecontroleerd. Maar de politie vond geen bewijzen dat zij de spullen gestolen hadden. Het hotel was dus verantwoordelijk, en zou moeten opdraaien voor de kosten.

Compensatie

De Belg kon met aankoopbewijzen aantonen dat de twee laptops hem meer dan 1.750 euro gekost hadden, maar zoveel wilde het hotel niet betalen. Yves V. (37) ging dan maar akkoord toen het hotel voorstelde om meteen een compensatie van 1.170 euro te betalen.

Even later liet de receptionist hem echter weten “dat het hotel niet genoeg geld had om hem te betalen”, zo melden lokale media. “Ik ben erg teleurgesteld”, vertelde Yves, die intussen doorreisde naar Hải Phòng. “Ik ging akkoord met 1.170 euro, omdat ik toch iets nodig heb. Maar ik heb nog steeds niets gekregen.”

De politie probeert intussen met beelden van veiligheidscamera’s te achterhalen wie ervandoor ging met de Belg zijn spullen.