Belgische toerist (36) zet achtervolging in op dief die hem horloge van 200.000 euro ontfutselt

07 maart 2020

18u51 0 Een Belgische toerist (36) heeft dankzij zijn alertheid en zijn goede conditie kunnen voorkomen dat zijn vakantie in de Spaanse stad Marbella op een financiële kater eindigde. Terwijl hij samen met zijn partner op een terrasje nog een laatste kop koffie dronk voor hun terugkeer naar huis, ging een gauwdief er opeens met zijn exclusieve horloge vandoor. Dat liet hij niet gebeuren.

De feiten speelden zich twee weken geleden af, maar raakten nu pas bekend. De Belg en zijn partner zaten volgens verscheidene Spaanse media waaronder La Vanguardia op het terras van een luxueus restaurant in de jachthaven Puerto Banús, een plek die gefrequenteerd wordt door de jetset en waar een ligplaats tot een half miljoen euro per vierkante meter kan kosten. Daarmee is de jachthaven sinds vorig jaar de duurste van Europa.

Wegrennen

De Belg verklaarde aan de politie dat hij plots “iets” gewaar werd achter zich. Toen hij zich omdraaide, zag hij een man wegrennen. En zijn horloge bleek niet meer om zijn pols te zitten. Dat horloge was van het Zwitserse luxemerk Richard Mille en volgens de man 200.000 euro waard. Het zou om een speciale editie gaan van titanium en roos goud.





De Belgische toerist sprong meteen recht en ging achter de vermeende dief aan. Na enkele meters kon hij de man al inhalen en hij werkte hem tegen de grond. Daarbij stootte de 28-jarige vluchtende Spanjaard zijn hoofd, waardoor hij het bewustzijn verloor.

Getuigen vertelden aan de politie dat de Belg bij de man bleef en hem weer bij kennis probeerde te brengen. Tegelijk ging hij door de zakken van de dief en vond daar zijn gestolen horloge.

Enkele momenten later kwam de dief weer bij bewustzijn en probeerde hij er vandoor te gaan. De Belg hield hem echter in bedwang en vertelde hem dat hij niet kon vertrekken eer de politie en een ziekenwagen ter plaatse waren. De politie nam getuigenverklaringen op en sloeg de Spanjaard in de boeien. Hij werd naar het ziekenhuis gebracht, waar hij onder observatie ging voor zijn hoofdwonde.

Rijke toeristen

Volgens plaatselijke media is de buurt van Puerto Banús gekend voor gauwdieven die het op de juwelen van rijke toeristen voorzien hebben. Volgens de krant Diario Sur de Málaga gebruiken ze vaak de ‘Ronaldinho-methode’: een van de daders toont zijn kunstjes met een bal op straat, terwijl zijn kompaan er met de juwelen van nietsvermoedende toeschouwers vandoor gaat.

