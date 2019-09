Belgische toerist (30) knalt met hoofd tegen bodem zwembad in Turkije: “Heel mijn lichaam was verlamd” Gewonde landgenoot wordt dinsdag naar ons land gerepatrieerd HAA

19 september 2019

10u37

Bron: Sudinfo 0 Afgelopen vrijdag de dertiende was daadwerkelijk een ongeluksdag voor de 30-jarige Aurélien uit Bergen. De landgenoot uit Henegouwen maakte een kwalijke val van een waterglijbaan tijdens een vakantie in Turkije, en vreest sindsdien voor verlamming. Dat vertelt de Waal aan Sudinfo, die de gewonde man kon spreken vanuit zijn ziekenhuisbed in Bodrum.

Aurélien had er vijf fantastische dagen opzitten toen afgelopen vrijdag zijn vakantie plots veranderde in een nachtmerrie. De jongeman verbleef alleen in een hotel, maar had er een aantal mensen leren kennen. Een van de vakantievrienden vroeg de dertiger eind vorige week om van de glijbaan te glijden. “Normaal doe ik dat niet, maar ik liet me overhalen”, zegt de Belg aan Sudinfo.



“Ik gleed op mijn buik naar beneden. Toen ik in het water terechtkwam, heb ik mijn hoofd gestoten aan de bodem van het zwembad. Ik kon mijn lichaam niet meer bewegen, was aan het verdrinken en dacht dat ik zou sterven.” Zijn kompaan zag dat Aurélien in moeilijkheden verkeerde en redde de dertiger uit het water. “Heel mijn lichaam was verlamd.”

Urenlange operatie

De man werd overgebracht naar een Amerikaans privéziekenhuis in de Turkse kuststad Bodrum. Een dag later stond zijn vader al langs zijn ziekenhuisbed. De man was vrijdag ingelicht over het ongeluk van zijn zoon en nam zaterdagochtend het eerste vliegtuig richting Turkije. Artsen hadden de handtekening van de man nodig om Aurélien te opereren. Een zeer risicovolle ingreep, aldus Sudinfo. “Het ging om een erg complexe operatie”, vertelt vader Jean-François aan de krant. “Via microchirurgie werden een wervel en gewricht gereconstrueerd.” De operatie duurde zeven uur en er kwamen zes chirurgen aan te pas.

De ingreep is goed verlopen en momenteel werkt Aurélien volop aan zijn herstel in het Turkse ziekenhuis. Hij heeft gisteren vijf stappen vooruit en weer achteruit kunnen zetten, en hij kan zijn rechterhand opnieuw bewegen. Zijn linkerhand is nog verlamd, maar de man voelt pijn en dat is een goed teken. “Dat betekent dat de zenuw nog functioneert”, aldus het slachtoffer.

Repatriatie

De artsen hebben goeie hoop op herstel. Aurélien beseft dat zijn vakantie véél slechter had kunnen aflopen en is alvast voorbereid op een langdurige revalidatie. Volgende week dinsdag wordt de man gerepatrieerd naar het universitair ziekenhuis Saint-Luc in Brussel, waar hij verder gaat herstellen. Zijn familie bedankt in het interview het ziekenhuispersoneel in Turkije, reisagentschap TUI en het hotel waar de man verbleef. “We worden door iedereen goed opgevangen”, klinkt het.

