Belgische toerist (29) zwaargewond na zinloos geweld in Oostenrijk Hans Renier

16 februari 2019

14u46 0 In het Oostenrijkse Mayrhofen is een Belg (29) met zware verwondingen opgenomen in het ziekenhuis. Hij werd schijnbaar zonder reden bewusteloos geslagen en kreeg daarbij zware klappen op het hoofd en in zijn gezicht.

De feiten gebeurden gisteravond in Mayrhofen, in het Zillertal. Die gemeente in Tirol is geliefd bij wintersporters en staat bekend omwille van de bruisende après-ski. De Belg was omstreeks 22.30 uur met zijn vrienden door de hoofdstraat aan het wandelen. Daar werd hij plots aangevallen door een onbekende dader. Die sloeg hem verschillende keren op zijn hoofd en gezicht, waardoor de twintiger bewusteloos raakte.

Terwijl het slachtoffer geholpen werd door zijn vrienden, kon de dader ontsnappen. De 29-jarige Belg werd naar het ziekenhuis in Schwaz overgebracht. Hij werd verzorgd door een spoedarts en is volgens Oostenrijkse media zwaargewond.

Het slachtoffer en zijn vrienden konden de politie geen nuttige informatie geven over de dader. De Oostenrijkse politie is op zoek naar getuigen van het incident.