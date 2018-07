Belgische terreurverdachte Halil K. (27) opgepakt door Nederlandse politie bvb

20 juli 2018

17u00

Bron: Belga 0 De Nederlandse politie heeft woensdag een Belgische man opgepakt die wordt verdacht van lidmaatschap van een terroristische organisatie. Een woordvoerder van het Nederlandse federaal parket heeft dat vandaag gezegd.

Volgens het Belgisch federaal parket gaat het om een man die sinds enige tijd internationaal geseind stond omdat hij zou geprobeerd hebben om naar Syrië te vertrekken. Het Belgische gerecht heeft om zijn overlevering gevraagd.

Volgens bronnen van de NOS gaat het om de 27-jarige Halil K., die bij een controle in Schiedam werd aangehouden. In een woning in Schiedam is volgens de omroep gezocht naar computers.