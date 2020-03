Belgische Syrië-strijders vechten mee in Idlib IB

03 maart 2020

07u23

Bron: Belga 2 Minstens 25 Belgische Syrië-strijders verblijven momenteel in de noordwestelijke Syrische provincie Idlib. Sommigen van hen vechten er mee met de jihadistenbewegingen, rebellenmilities en het Turkse leger tegen de troepen van de Syrische president Assad en het Russische leger. Belgische veiligheidsdiensten bevestigen dat het onder meer gaat om jihadisten die eerder lid waren van Sharia4Belgium, schrijft De Morgen vandaag.

Idlib geldt als het laatste bolwerk van jihadisten en rebellen in de Syrische burgeroorlog tegen het regime-Assad. De provincie kwam in 2015 in handen van de rebellen, maar de laatste tijd voerden de legertroepen het offensief op. Naar schatting een miljoen mensen sloegen op de vlucht. De situatie escaleerde verder nadat vorige week bij een Russisch-Syrisch bombardement 33 Turkse soldaten om het leven kwamen.

Tot dusver onbekend was de bijdrage van Belgische jihadisten aan de strijd in Idlib. Bronnen bij de binnenlandse veiligheidsdiensten bevestigen aan De Morgen dat minstens 25 zogenaamde Foreign Terrorist Fighters in de regio verblijven.

Zij zijn daar ook niet alleen, maar vaak met een gezin en kinderen. Goedgeplaatste bronnen melden dat velen al maanden mee onder vuur liggen in Idlib. Heidi De Pauw van Child Focus bevestigt deze berichten. "Inderdaad, een honderdtal Belgische kinderen is nog steeds niet gelokaliseerd. We maken ons daar grote zorgen over.”