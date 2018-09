Belgische studente opgepakt in Nicaragua ADN

11 september 2018

11u26

Een Belgische studente geneeskunde is gisterenavond door de politie opgepakt in het Centraal-Amerikaanse Nicaragua. De studente is de leider van studentenbeweging "Movimiento Estudiantil 19 de Abril" in León, een stad in het westen van het land.

De Belgische is de vierde leider van de studentenbeweging die opgepakt wordt voor protest tegen het bewind van president Daniel Ortega. Ze ijverde bijvoorbeeld voor autonomie voor de universiteit van León.



Lokale politiebronnen zeggen aan de krant La Prensa dat de Belgische verdacht wordt van "terrorisme, gevangenneming, brandstichting en andere misdaden". De politie zou een vuurwapen gevonden hebben. Amaya Coppens werd overgebracht naar een politiecel in hoofdstad Managua. Volgens La Prensa werd ook een jongeman opgepakt door paramilitaire troepen.

Klimaat van angst

Het is al maanden zeer woelig in het land. Eind augustus wees de regering nog de VN-missie die er de mensenrechten onderzoekt het land uit. De uitwijzing kwam er enkele dagen nadat de Verenigde Naties het "klimaat van angst" in het Centraal-Amerikaanse land hadden aangeklaagd.



In april begonnen in Nicaragua de protesten tegen een - inmiddels teruggedraaide - hervorming van de sociale zekerheid. De betogingen mondden al snel uit in protest tegen Ortega, die ervan wordt beschuldigd het land als een dictator te leiden. Het onderdrukken van het protest heeft aan minstens 30 mensen het leven gekost.

Zondag kwamen nog duizenden de straat op in Managua om de vrijlating te eisen van "politieke gevangenen" en het vertrek van de president.