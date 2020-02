Belgische student in Singapore over coronavirus: “We moeten verplicht onze temperatuur meten” YV

12 februari 2020

13u48

Bron: Eigen berichtgeving, BBC 1 Jorn Brinckman studeert in Singapore en merkt hoe de Zuidoost-Aziatische stadstaat omgaat met de uitbraak van het coronavirus. In de staat en op de universiteit is code oranje uitgeroepen.

In Singapore zijn op dit moment 50 besmettingen van Covid-19, of het coronavirus, geregistreerd. Daarmee telt het land de meeste besmettingsgevallen buiten China. En dat voelen de inwoners: vorige week vaardigde de overheid code oranje uit. Zo werden grote evenementen bijvoorbeeld afgeblazen om te voorkomen dat groepen mensen zouden samenkomen.

Ook de Vlaamse Jorn Brinckman, die zes maanden in Singapore stedenbouw studeert, voelt de maatregelen. “Op een moment kregen we een mail waarin de universiteit bevestigde dat de overheid beslist had om verschillende universiteitsblokken over heel Singapore in quarantaine te plaatsen”, deelt Jorn, die zo zelf moest verhuizen. De Universiteit Antwerpen, waar hij studeert, heeft hem geholpen in zijn zoektocht naar een nieuwe huisvesting. Lessen met meer dan 50 studenten werden afgelast en moeten nu online doorgaan.

Verplicht lichaamstemperatuur insturen

“Code oranje gaat zelfs zo ver dat we door de universiteit gevraagd werden om onze temperaturen dagelijks te meten en die in een systeem in te geven”, legt Jorn uit. Ondertussen is de maatregel al uitgebreid en moeten de studenten twee keer per dag hun temperatuur meten.

Over terugkomen naar België heeft de student nog niets gehoord. Al hoopt hij dat dat niet nodig zal zijn en hij zijn studie daar kan afmaken.