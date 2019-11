Exclusief voor abonnees

Belgische strijd tegen online propaganda voor IS: kat-en-muisspel dat nuttiger is dan het lijkt

In vier dagen meer dan 26.000 beelden, video’s en boodschappen offline gehaald

Guy Van Vlierden

25 november 2019

18u34

2

België neemt het voortouw in de strijd tegen online propaganda voor IS. Tijdens een vier dagen durende actie werden meer dan 26.000 beelden, video’s en boodschappen offline gehaald. Specialisten betwijfelen wel hoe lang de impact daarvan zal duren. Maar terwijl IS zijn kanalen herstelt, is het ook makkelijk te infiltreren.