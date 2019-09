Belgische sterrenchef ging naar Thaïland “om God te zoeken”. Nu is hij manager van stripclub HR

03 september 2019

12u41

Amper twee maanden geleden liet de succesvolle Waalse sterrenchef en tv-kok Max Dienst (26) alles in ons land achter. "Ik ga God zoeken", zei hij en vertrok naar Thaïland. Twee maanden later heeft hij die nog niet gevonden. Hij heeft wel een nieuwe job en werkt als manager van een stripclub in Pattaya. "Ik heb geleerd dat een leven vol onthouding niets voor mij is", zegt hij.

Maximilien Dienst (26) werkte samen met zijn vader in sterrenrestaurant Le pieds dans le plat in Marenne, in de provincie Luxemburg. Hij bekommerde zich vooral over de presentatie van de gerechten. In 2017 haalde het duo een Michelinster.

Ook op televisie had Max succes. Eerst als publiekslieveling van de kookwedstrijd Top Chefs, en later in zijn eigen kookprogramma Max & Fannie, een soort van Dagelijkse Kost dat werd uitgezonden op RTBF.

Maar twee maanden geleden meldde de kok dat hij nood had aan een break. Hij wilde zichzelf herbronnen. “Ik verlaat België en ga in Thailand God zoeken”, liet hij weten. Die heeft hij nog niet gevonden, maar hij heeft wel een nieuwe job. Hij is nu manager van de stripclub ‘Queen Club Agogo’ in Pattaya, een stad die bekendstaat als trekpleister voor sekstoerisme.

Enkel dansen

“Er zijn 90 meisjes per nacht”, vertelt hij aan Sudpresse. “Ik werk als manager van de stripclub.” Via een gemeenschappelijke kennis kwam de twintiger in contact met de eigenares van de club. Zij stelde hem voor een restaurant te openen. “Daar had ik geen zin in”, vertelt Max. “Ik was uit België vertrokken om iets totaal anders te doen.”

Toen ze met een tweede voorstel kwam, hapte hij meteen toe. “Ik zorg dat de meisjes zich goed voelen. Ze moeten hier enkel dansen. Wat ze daarbuiten doen, is hun zaak.” En God? “Die heb ik nog niet gevonden. Maar ik heb wel al geleerd dat een leven vol onthouding niets voor mij is.”

Naast zijn job als manager van de stripclub, houdt hij zich in Pattaya ook nog bezig met de menukaart van restaurant The Robin Hood. “Ik combineer twee jobs, zes dagen per week”, aldus Max.