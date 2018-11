Belgische spookrijder die dodelijk ongeval veroorzaakte overleden in Nederland

TT

27 november 2018

10u49

Bron: Belga

0

Een 63-jarige Belgische spookrijder die afgelopen vrijdag een frontale botsing veroorzaakte in de Nederlandse gemeente Maarheeze, dicht bij de Belgische grens, is gisteren in het ziekenhuis overleden. Dat meldt de politie Oost-Brabant.