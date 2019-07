Belgische speurder in Australië: "Iedereen heeft exact hetzelfde doel, Théo terugvinden" kg

01 juli 2019

07u26

Bron: Belga 2 "We proberen elkaar te helpen want iedereen heeft exact hetzelfde doel, Théo Hayez terugvinden." Dat zegt een Belgische onderzoeker van de Cel Vermiste Personen die deze week in Australië is om te helpen bij het onderzoek naar de verdwijning van de jonge Belg. Théo Hayez wordt inmiddels al een maand vermist.

"We zijn hier om te zien hoe we alle puzzelstukken waarover iedereen beschikt op tafel kunnen leggen om ze te vergelijken en samen te voegen zodat we een beter beeld krijgen van wat er mogelijk is gebeurd", legt de agent uit. Samen met twee andere Belgische politieagenten zet hij vandaag in Byron Bay de samenwerking met de Australische politie verder. De drie onderzoekers keren overmorgen normaal gezien terug naar ons land.

Gesloten deuren

"Sinds het begin is er een goede samenwerking met de Australische politie, maar die verliep voornamelijk via de telefoon. Samen met de afstand, het tijdsverschil en het verschillende gerechtelijk systeem zorgde dat ervoor dat het erg moeilijk is om alles te vatten. Nu we hier zijn, kunnen we veel zaken beter begrijpen en op een efficiëntere manier samenwerken", vervolgt de onderzoeker.



De Belgische politie zal ook antwoorden hebben voor de Australische politie, omdat “de feiten zich wel in Australië afgespeeld hebben, maar Théo daarvoor in België leefde”. Daarnaast is de aanwezigheid van de Belgische onderzoekers ter plaatse een meerwaarde “om de realiteit op het terrein te begrijpen”.



"Zoals bij elke verdwijning weten we, voor we de persoon hebben gevonden, helemaal niet wat er aan de hand is. We werken in fasen, volgen prioriteiten en proberen alle deuren de sluiten. En op één maand tijd zijn er al veel gesloten kunnen worden", legt de speurder uit, zonder evenwel te communiceren over de inhoud van het onderzoek.



De speurder beklemtoont ook dat de Australische politie “heel veel energie en geld” steekt in de zoektocht. “We mogen hen bedanken.”

Vermist

De 18-jarige Théo uit Overijse was sinds eind vorig jaar op reis in Australië. Hij werd voor het laatst gezien op 31 mei toen hij een nachtclub in Byron Bay verliet, in de staat Nieuw-Zuid-Wales in het uiterste oosten van Australië. Hij moest begin juni terug naar België keren. Sindsdien wordt er met man en macht naar de jongeman gezocht door de Australische politie en vrijwilligers.

