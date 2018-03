Belgische skiër komt om bij lawine in Franse Alpen KVE

04 maart 2018

18u56

Bron: VTM Nieuws, France Info 110 Een lawine in de Franse Alpen heeft het leven gekost aan een Belgische skiër. Het ongeval gebeurde in Vallorcine, dicht bij de grens met Zwitserland. Dat melden Franse media. Over de identiteit van het slachtoffer is nog niets bekend.

Het was de dag van de lawines in de Franse Alpen. Twee skiërs, onder wie een Belg, zijn om het leven gekomen bij twee lawines die rond 13 uur van de bergen rolden. Een Zwitserse wandelaar werd door een derde lawine meegesleurd en is vermist. Dat werd vernomen bij de autoriteiten van het departement Haute-Savoie.

De groep Belgen werd rond 13 uur getroffen. De wintersporters waren buiten piste aan het skiën. De tweede skiër die het leven verloor kon nog worden gereanimeerd voor hij in het ziekenhuis overleed. Naar de wandelaar die vermist is, werd door tientallen reddingswerkers bijna vijf uur gezocht. Hij werd niet gevonden voordat het speurwerk wegens de moeilijke weersomstandigheden moest worden stopgezet. De echtgenote van de man werd levend teruggevonden en is naar het ziekenhuis overgebracht, weet de lokale krant Dauphiné Libéré.