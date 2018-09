Belgische schippers die maand lang vastzaten achter Nederlandse sluis kunnen weer vertrekken kg

06 september 2018

14u15

Bron: Belga 0 De vijf binnenschippers die al sinds 6 augustus vastzitten achter een sluis in de Nederlandse gemeente Deventer, kunnen vandaag weer vertrekken. Dat schrijft het havenmagazine Mainport op basis van informatie van de gemeente. Door het lage waterpeil in de IJssel konden de sluisdeuren niet meer geopend worden. De gemeente stelt nu een noodschutregime in.

De "Infinitum" van de Belgische schipper Lazlo Olislagers was op 6 augustus vanuit Vlissingen in Deventer aangekomen om een lading maïs te lossen. Toen hij de dag nadien weer wilde vertrekken, kreeg hij te horen dat de sluis waar hij door moest tot nader order niet meer geschut kan worden door het lage water op de IJssel. Als de sluis toch geschut wordt, bestaat het risico dat de sluisdeuren het begeven, waardoor de haven en achterliggende waterwegen zouden leegstromen.

Aanvankelijk werd geschat dat de schippers nog tot half september zouden vastzitten, maar de gemeente heeft nu een zogenoemd noodschutregime ingevoerd om de schepen te kunnen laten vertrekken. Daarbij wordt het overige scheepvaartverkeer op de IJssel tegengehouden. Hierdoor wordt uitgesloten dat door de zuigende werking het waterpeil bij de sluisdeuren 25 centimeter daalt. "Daardoor kan er dus nog 25 centimeter onder de gestelde ondergrens geschut worden", aldus de gemeente.

De gemeente schrijft dat het schutten ongeveer een uur per schip kost. De schippers moeten daarbij rustige bewegingen maken met hun schepen en een zeer gecontroleerde minimumsnelheid aanhouden.

De economische schade door het lange wachten loopt waarschijnlijk in de tienduizenden euro's per schipper, schrijft Mainport. Een van hen zou daarom een schadeclaim van 2.000 euro per dag hebben ingediend.