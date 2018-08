Belgische schipper zit weken vast achter sluis in Nederland, omdat waterpeil te laag is ADN

14 augustus 2018

20u53

Bron: Belga 0 In het Nederlandse Deventer zitten verschillende schippers al dagen vast achter een sluis in de haven omdat het water van de IJssel te laag is. Een van hen is een Belg, zo meldt het gespecialiseerde magazine Flows. Het probleem zou bovendien nog weken aanslepen.

De "Infinitum" van schipper Lazlo Olislagers was vorige week maandag vanuit Vlissingen in Deventer aangekomen om een lading maïs te lossen. Toen hij de dag nadien weer wilde vertrekken, kreeg hij te horen dat de sluis waar hij door moest tot nader order niet meer geschut kan worden door het lage water op de IJssel.



Als de sluis in de huidige situatie toch geschut wordt, bestaat het risico dat de sluisdeuren het begeven, waardoor de haven en achterliggende waterwegen zouden leegstromen.

Tot half september

Intussen is volgens Olislagers uit onderzoek gebleken dat het allicht nog tot half september zal duren voor hij weer kan vertrekken. Om te beletten dat zout water vanuit Rotterdam landinwaarts zou trekken, worden immers een drietal stuwen gesloten. Dat zou betekenen dat het waterpeil nog zou zakken.



De schipper wil de misgelopen inkomsten van de komende weken verhalen op de gemeente of een andere verantwoordelijke instantie.