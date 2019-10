Belgische rugzaktoerist (22) al tien dagen vermist in Australië HR

22 oktober 2019

21u15

Bron: Daily Mail Australia 10 Buitenland In Australië is er opnieuw grote ongerustheid over een jonge Belg die al tien dagen geen teken van leven meer heeft gegeven. Dorian Leonard (22) uit Itter (Waals-Brabant) logeerde in een hotel voor backpackers in de stad Sydney. Daar verdween hij op 12 oktober op mysterieuze wijze. Ook Theo Hayez (18) uit Overijse, een andere vermiste Belg in Australië, is nog steeds vermist.

Dorian Leonard logeerde in het ‘Sydney Central Backpackers’-hostel in Potts Point, op ongeveer twee kilometer ten oosten van het centrale zakendistrict van Sydney. Daar zou hij al op 12 oktober verdwenen zijn.



Volgens vrienden was hij de laatste tijd heel hard afgevallen. Daar waren ze bezorgd over, net als over het feit dat hij plots veel grijze haren kreeg. De Belg zou ongeveer 1 meter 70 groot zijn en amper 40 kilo wegen.

Zijn familie en vrienden zijn ongerust en lanceerden een oproep op sociale media in de hoop een spoor te vinden naar Dorian. Ze hopen dat de Australische politie op zoek gaat naar hem, nu hij ook daar als vermist is opgegeven. De jongeman zou vaak vertoeven in het ‘Rushcutters Bay Park’ in Sydney, en ook in de wijk ‘Kings Cross’.

Hoe lang Dorian al in Australië aan het rondtrekken was, is niet duidelijk. Foto’s op sociale media doen vermoeden dat hij in 2018 een bezoek bracht aan zowel Fraser Island in de staat Queenland als aan Sydney.

De nieuwe verdwijningszaak komt er amper enkele maanden nadat rugzaktoerist Theo Hayez (18) uit Overijse verdween in Byron Bay, ook aan de oostkust van Australië. Het onderzoek naar die verdwijning werd door de politie stopgezet in september. Hayez verdween op 31 mei, nadat hij dronken uit een bar was gezet.

