Belgische reisblogger al weken vast op Dominicaanse Republiek: “Geen enkele vlucht tot mei” Jolien Lelièvre

04 april 2020

Sam Van den Haute zit al weken vast op de Dominicaanse Republiek. Hij werd als reisblogger uitgenodigd door de toeristische dienst van het land. Tijdens zijn trip brak in ons land de coronacrisis uit.

Sindsdien zit de jonge Belg vast op de Dominicaanse Republiek. “Mijn vlucht is verplaatst omdat de overheid alle vluchten heeft stopgezet. Er zijn hier al zeker geen vluchten naar België tot mei”, vertelt Van den Haute.

Ook in de Dominicaanse Republiek worden intussen voorzorgsmaatregelen genomen tegen het coronavirus, al worden die niet altijd even goed nageleefd. “Als je hier naar de winkel gaat moet je zoals in België buiten aanschuiven met anderhalve meter afstand tussen elkaar. Daarna ontsmet iemand je handen met een spray en krijg je een mondmasker. Ook je temperatuur wordt gecheckt met een thermometer op afstand. Maar wanneer je daarna in de winkel bent, houdt niemand nog rekening met die maatregelen”, zegt Van den Haute. “Iedereen steekt voorbij of loopt gewoon langs je.”

Voorlopig verblijft Van den Haute in een appartement. Wanneer hij terug richting België kan keren is niet duidelijk.