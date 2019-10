Belgische regering veroordeelt Turkse operatie in Syrië jv

09 oktober 2019

22u37

Bron: belga 2 De Belgische regering veroordeelt de Turkse inval in het noordoosten van Syrië. Dat zei minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders (MR) in de Kamercommissie Buitenlandse Zaken.

Samen met Frankrijk, Duitsland, Polen en Groot-Brittannië wil België de ontwikkelingen aan de Turks-Syrische grens op de VN-veiligheidsraad brengen.

Verschillende parlementsleden voelden minister Reynders aan de tand over de situatie in het noordoosten van Syrië. Samuel Cogolati (Ecolo-Groen) vindt dat ons land elke vorm van militaire samenwerking met Turkije - dat lid is van de NAVO - moet stoppen. De EU zou volgens het groene parlementslid Turkije tot de orde moeten roepen via economische sancties.

Volgens minister Reynders ligt de prioriteit bij de Verenigde Naties (VN), waar ons land het punt bij hoogdringendheid op de agenda wil plaatsen. Actie op Europees niveau sluit hij niet uit, maar voorlopig is er nog geen eensgezind standpunt. De hoge vertegenwoordiger van het Europees buitenlands beleid Federica Mogherini riep de Turken wel in naam van de lidstaten op om hun actie stop te zetten.

En wat met de Syriëstrijders die zich in de kampen in de regio bevinden? Dinsdagavond wees OCAD-topman Paul Van Tigchelt in Terzake op een voordeel om ze in ons land te berechten. We zouden dan immers "meer controle" hebben over deze Syriëstrijders.

Minister Reynders gaf in de Kamer geen commentaar op de uitspraken van de OCAD-topman en zei dat een dergelijke kwestie besproken moet worden binnen de Nationale Veiligheidsraad. Hij wees ook op het Belgisch standpunt hierover: ons land onderzoekt samen met andere Europese landen of de Syriëstrijders ter plaatse (zo dicht mogelijk bij de plaats waar ze hun misdaden gepleegd hebben) berecht kunnen worden. Daarover wordt met Irak onderhandeld en misschien kan dat later ook met Syrië.

Dat standpunt overtuigt lang niet iedereen. "Welke garanties hebben we ten aanzien van Irak? Ze vragen heel veel geld om het vuile werk te doen, terwijl ze geen goede track record hebben", zei Yasmine Kherbache (sp.a).

En dan is er nog de kwestie van een eventuele Europese militaire inzet in de regio. N-VA-fractieleider Peter De Roover vroeg zich af "of onze steun aan de Koerden verder gaat dan het uiten van verontwaardiging". Minister Reynders merkte op dat ons land de voorbije jaren heeft deelgenomen aan gevechtsmissies, eerst in Irak, later in Syrië. Daarbij werden enkel F-16's ingezet. Het Belgische parlement heeft uitdrukkelijk de hakken in het zand gezet voor de inzet van Belgische grondtroepen in Syrië. Minister Reynders merkte op dat een Belgisch pleidooi voor een Europees initiatief weinig overtuigend zal overkomen als ons land al op voorhand zegt zelf niet op het terrein aanwezig te zullen zijn. Het debat hierover is voor het parlement, aldus de minister.