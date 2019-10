Belgische Porschebestuurder weigert te stoppen voor politie in Italië: agent in ziekenhuis KVDS

14 oktober 2019

16u46

Bron: Ansa, Liguria Notizie 1 Een Belg die gisteren weigerde te stoppen voor een agent in het centrum van de Noord-Italiaanse stad Genua, is in de cel beland. De man wilde met zijn Porsche Cayenne een straat inrijden waar een manifestatie aan de gang was en negeerde daarbij een verbod van een agent. Toen die achter hem aankwam, reed hij de agent aan. Die raakte daarbij gewond.

Het incident gebeurde ‘s middags, zo melden verscheidene Italiaanse media. De Belg stak in zijn SUV het kruispunt van de Piazza Dante en de Via Fieschi over en wilde via die laatste straat in de richting van de Via XX Settembre rijden. Hij werd echter tegengehouden door een agent van de lokale politie die hem vertelde dat dit niet kon, omdat er een manifestatie aan de gang was. De weg was daardoor afgesloten voor alle verkeer. (lees hieronder verder)

De Belg besloot het verbod naast zich neer te leggen en reed toch de Via Fieschi op. De agent ging achter hem aan en maande hem aan om te stoppen, maar daar wilde de Porschebestuurder niets van weten. Hij reed de politieman aan en ging ervandoor, maar werd uiteindelijk tegengehouden door andere agenten. Die arresteerden hem en brachten hem naar het commissariaat. Daar werd hij beschuldigd van weerspannigheid en het verwonden van een ambtenaar.





De agent werd naar de spoeddienst van het Galleria-ziekenhuis gebracht. Het is niet duidelijk hoe erg hij er precies aan toe is.