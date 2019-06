Belgische politie naar Australië om te helpen bij zoektocht naar vermiste Théo Hayez (18) KVDS

26 juni 2019

10u17

De Belgische politie trekt met een team naar Australië om mee te helpen in de zoektocht naar de vermiste rugzaktoerist Théo Hayez (18). Dat heeft de federale politie bevestigd aan onze redactie.

De politie van New South Wales vertelde aan verscheidene Australische media dat ze ondersteuning krijgt van speurders uit ons land. Dat zou in de hoedanigheid van “waarnemer” zijn, zo klonk het bij nieuwszender Yahoo News Australia, nadat het nieuws bekend raakte bij 10 Daily.





“Onderzoekers van de Tweed Byron Police District en de moordbrigade van de NSW Police Force SCC werken al een tijdje nauw samen met hun Belgische collega’s”, volgens een woordvoerder. “De Belgische politie heeft de toestemming moeten verkrijgen om naar Australië te reizen en het onderzoek te ondersteunen in de hoedanigheid van waarnemer.”