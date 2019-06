Belgische politie naar Australië om te helpen bij zoektocht naar vermiste Théo Hayez (18) KVDS

26 juni 2019

10u17

Bron: Eigen Berichtgeving 84 De Belgische politie trekt met een team naar Australië om mee te helpen in de zoektocht naar de vermiste rugzaktoerist Théo Hayez (18). Dat heeft de federale politie bevestigd aan onze redactie. Het zou gaan om een team van drie personen.

“Daar zullen twee mensen bij zijn van de tactische recherche van de politie Halle-Vilvoorde, die het onderzoek tot nu toe heeft opgevolgd in ons land, en één iemand van de cel Vermiste Personen”, aldus Sarah Frederickx van de federale politie. “Wanneer ze precies vertrekken, is nog niet zeker. Dat zal morgen zijn of begin volgende week. Hun functie zal ondersteunend zijn. Ze zullen de plaatselijke speurders bijstand verlenen.”

“Waarnemer”

De politie van New South Wales vertelde eerder al aan verscheidene Australische media dat ze ondersteuning zou krijgen van speurders uit ons land. Dat zou in de hoedanigheid van “waarnemer” zijn, zo klonk het bij nieuwszender Yahoo News Australia, nadat het nieuws bekend raakte bij 10 Daily.





“Onderzoekers van de Tweed Byron Police District en de moordbrigade van de NSW Police Force SCC werken al een tijdje nauw samen met hun Belgische collega’s”, volgens een woordvoerder. “De Belgische politie heeft de toestemming moeten verkrijgen om naar Australië te reizen en het onderzoek te ondersteunen in de hoedanigheid van waarnemer.”





Dat is iets wat Sarah Frederickx bevestigt. “Justitie moet zich daar inderdaad eerst over buigen. Onze politiediensten mogen niet zomaar de grens over gaan om een onderzoek uit te voeren.” (lees hieronder verder)

Théo Hayez (18) verdween op 31 mei nadat hij om 23 uur de Cheeky Monkeys-bar in de kustplaats Byron Bay verliet. Dat ligt op ongeveer 150 kilometer van Brisbane, aan de Australische oostkust. Zijn telefoon stuurde een laatste signaal uit op 1 juni in de buurt van de vuurtoren van Cape Byron. Sindsdien is Théo spoorloos.

Er startte meteen een grote zoekactie door politie en een leger van vrijwilligers. Daarbij werd groot materieel ingezet. Afgelopen weekend besloot de politie de fysieke zoektocht echter te staken. Er zal pas opnieuw worden gezocht als er een concreet spoor is. De politie blijft wel intensief met de zaak bezig en zal blijven speuren naar nieuwe aanwijzingen en sporen.

Moeder

De moeder van Théo is intussen ook aangekomen in Australië. De vader van de jongeman is al langer ter plaatse en beloofde niet terug te keren naar ons land voor Théo gevonden was.

