Belgische peuter en 2 Nederlanders sterven bij ernstig ongeval in Spaanse Alicante AW

22 juli 2019

08u25

Bron: Belga, La Vanguardia, AD.nl 68 Bij een zware botsing tussen een Belgische en een Nederlandse auto in het Spaanse El Campello (Alicante) zijn gisteren vier doden gevallen. Een van de dodelijke slachtoffers is een Belgische peuter van ongeveer twee jaar oud. Dat meldden verschillende Spaanse media.

Het ongeval gebeurde even na 15 uur aan de kruising tussen de AP-7 en de A-70. Daarbij kwamen vier personen om het leven, waaronder de Belgische peuter. Volgens een lokale krant werd het kind nog gereanimeerd, maar mocht de hulp niet meer baten.



Over de identiteit van de overige slachtoffers bestaat nog enige onduidelijkheid omdat ze geen identiteitspapieren op zak zouden hebben. Daarom werd het jongste slachtoffer door sommige media aanvankelijk als een kind van één jaar oud omschreven. Het tweede Belgische slachtoffer (25) wordt wisselend als man en vrouw omschreven. De overige twee dodelijke slachtoffers zijn een 61-jarige Nederlander en zijn 22-jarige dochter. De moeder van het meisje werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Dat bevestigde het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag.

Hulpdiensten

Bij de hulpdiensten kwam de melding van het fatale ongeval rond 15.10 uur binnen. Een traumahelikopter, twee ambulances, de politie en enkele helikopters en wagens van de brandweer kwamen snel op de plek van het ongeluk aan. Twee van de gewonden werden naar het algemeen ziekenhuis in Alicante vervoerd. De derde gewonde bracht men naar het ziekenhuis Sant Joan d’Alacant.

Het verkeer richting Alicante werd onderbroken wat lange files tot gevolg had. Pas rond 18 uur werd de weg weer vrijgegeven. De oorzaak van het zware ongeval wordt nog onderzocht, aldus de Guardia Civil.