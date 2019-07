Belgische peuter (2) en man (25) sterven bij ernstig ongeval in Spaanse Alicante AW

22 juli 2019

08u25

Bron: Belga, La Vanguardia 14 Bij een zware botsing tussen een auto met Belgische kentekenplaat en een Nederlandse auto in het Spaanse El Campello (Alicante) zijn gisteren drie doden gevallen. Een van de dodelijke slachtoffers is een Belgisch kindje van ongeveer twee jaar oud. Dat melden verschillende Spaanse media.

Het ongeval gebeurde even na 15 uur aan de kruising tussen de AP-7 en de A-70. Daarbij vielen drie doden. Over hun identiteit bestaat echter nog enige onduidelijkheid omdat de slachtoffers geen identiteitspapieren op zak hadden. Het zou volgens Spaanse media gaan om een Belgische man (25), een 2-jarige peuter en een Nederlandse man van 61 jaar oud.



De twee voertuigen werden door de klap volledig volledig vernield. Naast de drie dodelijke slachtoffers vielen er ook nog drie gewonden.



Het verkeer richting Alicante was daarop onderbroken wat lange files tot gevolg had. Pas rond 18 uur werd de weg weer vrijgegeven. De oorzaak van het zware ongeval wordt nog onderzocht, aldus de Guardia Civil.

