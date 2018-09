Belgische peuter (18 maanden) verdronken in zwembad tijdens vakantie in Spanje Redactie

01 september 2018

10u19

Bron: Belga, El Periodico & Diari de Tarragona 20 In de Spaanse badstad L'Ametlla de Mar, in de provincie Tarragona, is donderdag een 18 maanden oude Belgische peuter verdronken. Dat meldt het Spaanse persagentschap Efe.

Het kindje verdronk donderdag in een privézwembad van een vakantiehuisje in de gemeente Tres Cales. Het gezin, van wie de identiteit nog niet bekend is, was er met vakantie. Volgens Spaanse media zou de peuter een jongetje zijn. "Het kind zou in het zwembad zijn gevallen terwijl zijn ouders in huis waren", schrijft de krant Diari de Tarragona. De hulpdiensten en een mughelikopter werden donderdag rond 18.30 uur ter plaatse geroepen, maar die konden niets meer doen. De ouders kregen psychologische bijstand. Momenteel wijst alles op een tragisch ongeluk, maar dat wordt nog verder onderzocht.

Deze zomer lieten in Catalonië al vijf kinderen het leven in een zwembad. De burgemeester van het badstadje wil privé-eigenaars nu verplichten een alarm te installeren. Hij wijst erop dat dat in sommige landen al gebeurt.