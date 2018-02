Belgische parlementsleden brengen hulde aan Ann-Laure Decadt in Manhattan LVA

23 februari 2018

23u32

Bron: Belga 0 Senatoren Pol Van Den Driessche (N-VA) en Alain Destexhe (MR) en Kamerlid Sabien Lahaye-Battheu (Open Vld) hebben vrijdagmiddag lokale tijd een bloemenkrans neergelegd op de plaats in Manhattan waar een terrorist op 31 oktober vorig jaar acht mensen doodreed en elf anderen verwondde. De jonge moeder Ann-Laure Decadt uit Staden overleefde de aanslag niet, drie andere landgenoten raakten ernstig gewond.

De drie parlementsleden waren van woensdag tot vrijdag in New York voor de jaarlijkse hearing van de Interparlementaire Unie (IPU) met de Verenigde Naties in New York met als thema de migratieproblematiek.

Op de plaats van de aanslag (Pier 40) van 31 oktober vorig jaar, waarbij acht doden vielen onder wie Ann-Laure Decadt, legden ze vrijdag een bloemenkrans neer. Ook de Belgische consul was aanwezig, onder een grijs wolkendek. Terzelfdertijd plantten vertegenwoordigers van de Hudson River Park Authority en het New Yorkse stadsbestuur een boompje ter nagedachtenis.

"Soms lijkt er wel een soort van gewenning te ontstaan tegenover terreur. Dat kan niet, dat mag nooit", zei Van Den Driessche in een korte toespraak. Daarna wandelde het gezelschap over het fietspad waar de IS-aanhanger zijn moordende rit reed.