Belgische ouders vergeten dochter (9) in Duits tankstation HAA

01 augustus 2019

17u11

Bron: Nord Bayern 44 Een Belgisch gezin had zich haar terugreis naar ons land na een vakantie allicht anders voorgesteld. Tijdens een tankbeurt in Duitsland stapte een van de twee kinderen ongemerkt uit de wagen. De vader zette na de tussenstop de rit verder, zonder te merken dat zijn 9-jarige dochter niet meer in de auto zat.

Gisteren rond 16 uur laste de vader - die achter het stuur zat - een tussenstop in om te tanken, meldt Nord Bayern. De Belg stopte daarvoor in een een tankstation in het Duitse Rastanlage Steigerwald-Nord langs de A3. In de wagen zaten ook zijn vrouw en twee kinderen, maar die lagen op dat ogenblik te slapen. De landgenoot gooide zijn tank vol, ging afrekenen en zette nietsvermoedend de terugreis naar ons land verder.

Wat de man niet gezien had, was dat een van de kinderen wakker was geworden en het tankstation was binnengewandeld. Dat zou gebeurd zijn terwijl de vader binnen aan het betalen was. Het personeel merkte het meisje op en ontfermde zich over haar. Omdat ze elkaar niet konden verstaan, werd de politie erbij gehaald. Pas toen ook Belgische toeristen opdaagden, kon het meisje uitgehoord worden en werd duidelijk wat er gebeurd was. Het kind kende de gsm-nummers van haar ouders gelukkig uit het hoofd, waarop die verwittigd werden.

Ongeveer gelijktijdig was ook de moeder in de auto wakker geworden en had zij opgemerkt dat ze een kind misten. Ook de ouders lichtten daarop de politie in. Circa een uur later werden de dochter en de rest van het gezin weer met elkaar herenigd aan het tankstation.