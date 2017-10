Belgische omgekomen bij terreuraanslag Manhattan SPS

23u47 5 AFP Onder de acht doden van de aanslag in New York is een Belgische vrouw. Dat meldt de Belgische minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders. De vrouw kwam om het leven toen een 29-jarige man dinsdag met een pick-uptruck inreed op willekeurige fietsers en voetgangers.

"Het gaat om een vrouw uit de omgeving van Roeselare die er op citytrip was met haar zus en moeder", zegt Reynders. Hij benadrukt dat de Belgische consul-generaal op dit moment ter plaatse is bij de familie van het slachtoffer. "We stellen alles in het werk om hen bij te staan."

De minister betuigde intussen ook zijn medeleven op Twitter. "Onze gedachten zijn bij haar familie en haar vrienden", luidt het.

Een man met een pick-uptruck reed dinsdagmiddag plaatselijke tijd in het westen van Manhattan verschillende huizenblokken lang in op fietsers. Daarbij vielen acht doden en elf zwaargewonden, zo bevestigde de burgemeester van New York Bill de Blasio. Hij bestempelde het incident ook als een "terreurdaad". De dader, een 29-jarige man, is neergeschoten en opgepakt. Hij wordt verzorgd in een ziekenhuis in de buurt.

we hebben helaas een landgenote verloren in #Manhattan. onze gedachten zijn bij haar familie en haar vrienden 🇧🇪🇺🇸 didier reynders(@ dreynders) link