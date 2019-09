Belgische natuurliefhebber (26) al tien dagen vermist in Canadese bossen tvc

05 september 2019

20u35

Bron: Belga 2 In Canada is sinds 26 augustus een Belg vermist. Dat meldt Sud Presse vanavond . Het gaat om de 26-jarige Romain Quénéhen. De natuurliefhebber bevond zich in de wouden van British Columbia.

De FOD Buitenlandse Zaken is op de hoogte en zegt de situatie op de voet te volgen. Kleren en een kajak werden al ter plaatse gevonden.

De zus van de jongeman uit de Henegouwse stad Saint-Ghislain heeft op sociale netwerken een oproep gelanceerd om hem terug te vinden. “We hebben al dagen geen nieuws van mijn broer”, schrijft ze. “De politie is een onderzoek gestart. Dringende oproep: wie zit of kent iemand in Alaska of Brits Colombia? Of een webpagina waar lokale mensen in zitten?”