Belgische moordenaar en serieverkrachter staat terecht voor tweede moord in Spanje ESA

15u21

Bron: Diari De Girona 0 kos Dave Verbist Dave Verbist moest gisteren voor de volksjury verschijnen voor de moord op Montse Méndez in 2012. Volgens Verbist zou het een "uit de hand gelopen wurgspelletje" tijdens de seks zijn geweest. De Antwerpenaar werd vorig jaar al tot 25 jaar cel veroordeeld voor een andere moord: hij wurgde de Deense toeriste Anne Strande Jensen (27) met een telefoonkabel in Madrid.

Verbist verhuisde in 2000 naar Spanje. In 2012 ontmoette hij Méndez, een moeder van twee, in een bar. Hij nam haar mee naar zijn appartement waar ze seks hadden. Tijdens de seks zou de Spaanse hem gevraagd hebben haar te wurgen, waarbij hij waar "per ongeluk" doodde: "Ik verloor de controle onder invloed van cocaïne", zegt hij.

De man versneed haar lichaam in de badkuip en dumpte de lichaamsdelen op verschillende plaatsen in Gerona. Zijn huisgenoot hielp hem achteraf de vloer schoon te maken en de muren te herschilderen. De procureur vroeg om een straf van 17 jaar en 10 maanden voor Verbist, en van 3 jaar en 4 maanden voor zijn huisgenoot.

De feiten kwamen aan het licht toen Verbist twee jaar later werd opgepakt voor de moord op Jensen. Als conciërge had hij de sleutel van het appartement van de Deense toeriste. Hij drong haar appartement binnen, wurgde haar met een telefoonkabel en stak toen het appartement in brand om zijn sporen te wissen. Toen hij werd verhoord, bekende hij tot ieders verbazing niet alleen de moord op Jensen maar ook de onopgeloste moord van Méndez, en nog tal van seksuele misdrijven in België en Spanje.