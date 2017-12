Belgische missionaris misbruikt jarenlang plaatselijke Inuït-bevolking in Québec rvl

Bron: Belga 0 WikiMedia Alexis Joveneau. Een Belgische missionaris uit Doornik, die van 1954 tot 1992 verantwoordelijk was voor een Inuït-gemeenschap in de Canadese provincie Québec, heeft zich jarenlang schuldig gemaakt aan seksueel misbruik en geweld tegenover de plaatselijke bevolking. Dat is vorige week gebleken tijdens hoorzittingen in het kader van "het nationale onderzoek naar verdwenen en vermoorde autochtone vrouwen en meisjes" in Québec. Le Soir heeft de berichtgeving in Canadese media dinsdag opgepikt.

Alexis Joveneau, van de congregatie van Missionarissen Oblaten van de Onbevlekte Maagd Maria, stierf in 1992. Hij werkte decennialang, tot aan zijn dood, onder de afgelegen Inuït-gemeenschappen in Basse-Côte-Nord, in Québec.

Leden van die gemeenschappen getuigden vorige week over aanrakingen, geweld en agressie van de kant van de missionaris. Joveneau was een specialist in de Inuït-tradities, en sprak de lokale taal. Hij werd zeer gerespecteerd door de lokale autoriteiten, maar van die mythe blijft na de onthullingen van vorige week maar weinig over, aldus Le Soir.

Een andere Belgische priester, Eric Dejaeger, werd in februari 2015 veroordeeld tot 19 jaar gevangenis voor de verkrachting van verschillende Inuït-kinderen in Nunavut.