Belgische militairen in Irak ongedeerd KVDS

08 januari 2020

08u40

Bron: Belga 4 België telt nog een handvol militairen in Irak, maar die waren niet betrokken bij de Iraanse raketaanval. Zij zijn ongedeerd, zo is woensdag vernomen bij Defensie.

Na de dood van de Iraanse generaal Qassem Soleimani in een Amerikaanse drone-aanval in Irak vorige week, had Defensie al gemeld dat er minder dan 10 Belgische soldaten in Irak zijn. Zij werden toen al herinnerd aan de veiligheidsmaatregelen.

Nederland

Het Nederlandse ministerie van Defensie liet ook weten dat er geen Nederlanders omgekomen zijn of gewond zijn geraakt. Een van de aanvallen was gericht tegen een basis in Erbil, in het noorden van het land. Maar het 40-tal Nederlandse militairen in het gebied zit elders, aldus het Nederlandse ministerie. In Bagdad, waar de andere aanval plaatsvond, heeft Nederland nog enkele mensen, maar ook die bleven ongedeerd.





Iran zegt met de raketaanvallen 80 Amerikanen te hebben gedood, maar de Amerikaanse regering spreekt dat tegen.