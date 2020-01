Belgische militairen in Irak mogen kamp niet verlaten Redactie

07 januari 2020

09u59

Bron: De Morgen 3 De Belgische militairen in Irak mogen hun kamp voorlopig niet verlaten. Dat bevestigt minister van Defensie Philippe Goffin aan RTL.

De NAVO hield gisteren een spoedzitting over de gespannen situatie in Irak en het Midden-Oosten. Op advies van de NAVO is beslist dat de Belgische militairen in Irak tot nader order hun basis niet mogen verlaten. Volgens minister van Defensie Philippe Goffin (MR) is dat een noodzakelijke maatregel gezien de omstandigheden.

In Irak verblijft momenteel nog een “handvol Belgische militairen”, liet Defensie weten aan De Standaard. Om veiligheidsredenen weigert Defensie meer uitleg te geven over hun precieze opdracht, schrijft de krant. Wel valt te vernemen dat het er “minder dan tien” zijn, en dat er nog geen sprake is van terugtrekking. Als dat gebeurt, dan zal het samen met de andere landen van de coa­litie tegen IS zijn, luidt het. De voorbije jaren waren ­Belgische militairen in Irak vooral actief als opleiders, onder meer voor Iraakse special forces, of met een medische ploeg.

Volgens Goffin zou Irak een grote vergissing begaan door aan de anti-IS-coalitie te vragen uit het land te vertrekken na de Amerikaanse raid op de Iraanse generaal Qassem Soleimani. De coalitie, waaraan 80 landen deelnemen, is volgens Goffin “noodzakelijk” om een heropflakkering van het terroristische geweld te vermijden.

Duitsland heeft vandaag aangekondigd een deel van zijn militairen uit Irak terug te trekken. Zij worden overgeplaatst naar Jordanië en Koeweit. Duitsland heeft nu zo’n 120 militairen in Irak, als onderdeel van de anti-IS-missie. Bijna dertig van hen verblijven in Taji, dat ten noorden van Bagdad ligt. Ze trainen Iraakse troepen. De militairen daar vertrekken en ook gaan enkele militairen uit de Irakese hoofdstad weg.