Belgische man omgekomen bij ongeval met safaribusje in Namibië, vrouw zwaargewond

12 november 2019

22u55

Bij een verkeersongeval in het Afrikaanse land Namibië is een Belgische man om het leven gekomen. Hij was zondag onderweg met een kleine groep toeristen van een Belgische reisorganisatie toen de safariwagen waarin hij zat, frontaal geraakt werd door een truck die containers vervoerde. Buitenlandse Zaken heeft het nieuws bevestigd aan de redactie van HLN.

De toeristen waren op groepsreis en al een week samen onderweg. Volgens een van de betrokkenen zou hun busje in landelijk gebied geraakt zijn door een truck die uit de andere richting kwam en geladen was met zware containers. Mogelijks was de bestuurder daarvan in slaap gevallen.

Over de kop

Twee van de containers kwamen op de safariwagen van de Belgen terecht, waardoor die verscheidene keren over de kop ging. De ravage was aanzienlijk. Een van de passagiers overleefde het niet. Een Belgische vrouw die ook aan boord van het busje was, raakte zwaargewond. Ze zat gekneld en moest door de hulpdiensten bevrijd worden.

Het duurde meer dan een uur eer de hulpdiensten ter plaatse waren. De vrouw werd eerst overgebracht naar een ziekenhuis in Namibië en maandag naar een beter uitgerust ziekenhuis in Johannesburg, Zuid-Afrika. Ze kan door de ernst van haar verwondingen voorlopig niet gerepatrieerd worden.

De andere leden van de groep reizigers kwamen er als bij wonder met lichte verwondingen en kneuzingen vanaf en zijn intussen teruggekeerd naar België. Een van de reisbegeleiders van de Belgen is achtergebleven bij de zwaargewonde vrouw voor bijstand.

Consulaat

“Onze diensten staan in contact met de familie van het overleden slachtoffer”, zegt woordvoerder Karl Lagatie van het ministerie van Buitenlandse Zaken. “We hebben ook onze contactgegevens doorgegeven aan het reisagentschap, zodat het zwaargewonde slachtoffer en haar familie contact kunnen opnemen met ons consulaat ter plaatse voor bijstand, mochten ze dat wensen.”