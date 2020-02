Belgische man in Thailand opgespoord met behulp van gezichtsherkenning HR

17 februari 2020

18u19 8 Buitenland De Thaise politie heeft een Belgische man (57) opgespoord met behulp van gezichtsherkenning. Onze landgenoot, wiens visum al een tijdje verlopen was, werd volgens de politie herkend door een ‘slimme auto’ die ze gebruiken om illegalen op te sporen.

De man uit ons land, die moeilijk te been is en zich verplaatst met een rollator, kwam donderdag in het vizier van de ‘slimme wagen’ van de immigratiepolitie. Dat gebeurde vlakbij een ziekenhuis in Bang Saen, op 100 kilometer van Bangkok, niet ver van de bekende badplaats Pattaya.

Het visum van de Belg was al 85 dagen verlopen en hij kon geen geldige verklaring geven waarom hij nog in het land verbleef. Hij zou op zijn eigen kosten het land uitgezet zijn en is op de ‘zwarte lijst’ gezet, waardoor hij de komende vijf jaar Thailand niet meer binnen mag.

Database

De politie in de provincie Chon Buri beschikt nog maar sinds vorige week over het gloednieuwe speeltje. Het gaat om een BMW die is uitgerust met camera’s die werken met gezichtsherkenning. Via een gekoppelde database slaat het systeem meteen alarm wanneer de camera iemand ziet van wie het visum verlopen is en dus illegaal in het land verblijft.

Volgens lokale media werden op enkele dagen tijd zo ook al een man (54) uit Soedan en een man (63) uit Australië opgepakt en het land uitgezet.

Privacy

De Thaise politie verklaarde aan lokale media dat de wagen deel uitmaakt van een plan om Thailand te ontdoen van “verdachte personen” en “illegale buitenlanders”. Niemand moet zich zorgen maken om privacy. “Wie niets verkeerd doet, zal zeker geen problemen krijgen”, vertelde een politieman.