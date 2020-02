Belgische luchtmacht zoekt mee naar vermist vliegtuigje in Frankrijk IB

19 februari 2020

03u09

Bron: Belga, France Bleu 0 In de buurt van Noord-Frankrijk wordt gezocht naar een toerismevliegtuig dat gisteren verdween op zee. Ook de Belgische luchtmacht zoekt mee met een NH-90 Kaaiman-helikopter, die is uitgerust met een thermische nachtzichtcamera.

Het vliegtuig steeg rond half drie gisterenavond op op het vliegveld van Saint-André de l'Eure in Normandië en was onderweg naar Saint-Valéry-en-Caux in Frankrijk. Een dik uur later werd alle contact met het toestel werd verloren. Aan boord zat enkel de piloot, die volgens de Franse media vlak voor het vliegtuig van de radar verdween nog een mechanisch probleem door zou hebben proberen te geven.

Verschillende getuigen en een seinpaal waarschuwden het Centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (Cross) van Cris-Nez dat een klein vliegtuig was neergestort op twee kilometer ten noordwesten van Fécamp boven Le Havre.

De zoektocht werd gisterenavond rond 23.20 uur opgeschort en zal vandaag opnieuw worden opgestart.

Un petit avion est tombé à pic dans la mer au large de #Fécamp. #Normandie #SeineMaritime https://t.co/EMMEi2Xazi Le Courrier Cauchois(@ lccauchois) link