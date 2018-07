Belgische krijgt 15 dagen cel voor doodrijden tiener in Senegal: "Ze klaagt enorm veel. Maar ik begrijp dat. Ze is andere luxe gewend" Bjorn Maeckelbergh

27 juli 2018

00u00 0 De Belgische vrouw van 50 die een tiener doodreed tijdens een verkeersongeval in Senegal is veroordeeld tot 45 dagen gevangenis, waarvan 30 met uitstel. Normaal komt ze dinsdag vrij. "Ik heb 'madame Huguette' vandaag bezocht in de gevangenis", zegt haar advocaat Boubine Toure. "Ze klaagt enorm veel. Maar ik begrijp dat. Ze is een andere luxe gewend dan die van de gevangenis."

Huguette E. reed twee weken geleden met haar Mitsubishi Pajero een fietsende jongen van 18 aan toen ze op weg was naar Ziguinchor, een stad in het zuiden van Senegal. De tiener overleed bij aankomst in het ziekenhuis. Het gerecht hield de Belgische enkele dagen later aan op verdenking van onvrijwillige doodslag. Ze werd opgesloten in de zwaar overbevolkte gevangenis van Ziguinchor. Intussen is de vrouw, de echtgenote van een gefortuneerde Brusselse zakenman op rust, al voor de rechter gepasseerd.

"'Madame Huguette' is veroordeeld tot 45 dagen gevangenis, waarvan 30 met uitstel", bevestigt haar advocaat Boubine Toure. "Volgende week mag ze dus terug naar huis."

Troosten

Volgens de advocaat speelde het in haar voordeel dat de moeder van het slachtoffer geen klacht indiende en dat de Belgische na het ongeluk in het ziekenhuis de getroffen familie ging troosten. "Volgens het onderzoek beheerste madam Huguette haar voertuig niet goed. Maar vooral het kind op de fiets treft schuld: het zigzagde over de baan."

Meer luxe gewend

De gevangenis van Ziguinchor is volgens Amnesty International compleet verouderd en onveilig. Toch stelt de Belgische het volgens haar advocaat al bij al goed. "Vanaf dag één hebben we er bij de gevangenisdirecteur op aangedrongen om 'madame Huguette' in de best mogelijke omstandigheden op te sluiten. Hij heeft daarmee ingestemd. Daardoor zat ze in een cel met nog twee andere vrouwen. Da's een luxe - hier in Senegal bestaan er geen cellen voor één persoon. Soms zitten gevangenen met tientallen opeengepakt." Volgens de advocaat brachten kennissen van buiten de gevangenis de vrouw ook elke dag eten. Toch klaagt de Belgische volgens hem veel over de leefomstandigheden. "Maar da's normaal. Thuis heeft ze een zwembad én personeel."