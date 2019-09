Belgische klimster (23) gered van hoogste bergtop in Maleisië HR

09 september 2019

13u40 0 Buitenland Hulpdiensten een jonge Belgische vrouw (23) gered van de top van de hoogste berg in Maleisië. Ze raakte dichtbij de top van de meer dan 4.000 meter hoge Mount Kinabalu gewond na een val. Ze werd met een brancard geëvacueerd tijdens een urenlange reddingsoperatie.

Mount Kinabalu in Maleisië is de op een na hoogste berg van Zuidoost-Azië. De beklimming ervan is voor veel reizigers letterlijk en figuurlijk het hoogtepunt van hun trip. De top ligt op een hoogte van 4.095 meter. Tijdens de ochtenduren heeft de berg volgens kenners een magische uitstraling.

De meeste mensen beklimmen de Kinabalu tijdens een tocht van twee dagen, waarbij ze overnachten in een berghut. De vrouw uit ons land kwam volgens lokale media zaterdagochtend rond 10 uur ten val nabij de top van de berg. Ze raakte gewond aan haar been en kon de tocht niet meer zelfstandig verderzetten.

Bergredders en brandweermannen evacueerden haar vanop de top met een brancard naar ‘Timpohon Gate’ op een hoogte van bijna 1866 meter. Op die plek starten de meeste klimmers hun tweedaagse tocht. Daar werd de gewonde klimster overgedragen aan een medisch team voor verdere verzorging.

Volgens lokale media rukten twee bergredders en acht brandweermannen uit. “De reddingsoperatie werd beëindigd omstreeks 14.45 uur”, klinkt het. Hoe de vrouw exact ten val kwam, is niet bekendgemaakt.