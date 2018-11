Belgische kleuter Yasmine (5) zit al meer dan een jaar vast bij Al-Qaida: terreurgroep eist losgeld TTR

18 november 2018

23u12 0 Er is een nieuwe foto opgedoken van het Belgische meisje dat helemaal alleen vastzit in een jihadistenkamp in Syrië. De geradicaliseerde vader van de 5-jarige Yasmine, die het kind vorig jaar ontvoerde, is intussen gesneuveld. De moeder van het meisje - die in Brussel woont - wil haar dochter terug, maar de terreurgroep wil de kleine Yasmine enkel vrijlaten in ruil voor geld.

Mehdi Atid ontvoerde de kleine Yasmine nadat hij voorwaardelijk was vrijgelaten uit de gevangenis. Hij haalde haar in het laatste weekend van mei vorig jaar op bij zijn ex-vrouw en beloofde haar die zondag terug te brengen. De man maakte zijn enkelband los en slaagde erin om Syrië te bereiken, mét zijn dochtertje. Daar sloot hij zich aan bij een terreurgroep die gelinkt is aan Al-Qaida.



“We hebben reden om aan te nemen dat Mehdi Atid intussen is overleden”, zei een gerechtelijke bron. “Hij zou bezweken zijn aan verwondingen die hij opliep in de strijd.”

Losgeld

De Belgische veiligheidsdiensten houden de situatie zo goed mogelijk in de gaten. Omdat er in Syrië geen overheid is, kan de regering met niemand praten om een terugkeer te faciliteren. Uit eerdere informatie bleek dat de terreurgroep niet wilde onderhandelen over de vrijlating van het meisje, maar daarin lijkt nu verandering te komen.



De terreurgroep eist naar verluidt 50.000 euro losgeld, zo bericht Jean-Charles Brisard, directeur van het Centre d’Analyse du Terrorisme (CAT) vandaag op Twitter. Hajar, de moeder van het meisje, verzamelde 5.000 euro. Dat voldoet niet aan de eisen van de terreurgroep. Het gevraagde bedrag werd intussen verlaagd naar 20.000 euro. Verdere informatie is voorlopig nog niet bekend.

Toujours selon cette chaîne #Telegram, la mère de la petite Yasmine n’ayant réussi à réunir que 5.000€, la rançon réclamée par la brigade d’Omar #Omsen pour sa libération aurait été ramenée à 20.000€ Jean-Charles Brisard(@ JcBrisard) link

Exclusief besprek

Onze krant sprak vorige maand met de jihadistenleider die Yasmine vasthoudt. “Haar lot ligt in handen van een islamitische rechtbank”, zo zei hij toen op de vraag of het kind na de dood van haar vader niet met haar moeder herenigd moet worden.

“Daar beslissen wij niet over, dat moeten de rechters doen.” Uitsluiten doet hij haar terugkeer dus niet, maar hij wil ook niet verduidelijken over welke rechtbank hij precies spreekt, hoe onafhankelijk die is van zijn eigen organisatie en hoe de procedure verloopt.