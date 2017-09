Belgische kardinaal Frans Daneels aangesteld bij hoogste rechtbank Vaticaan 20u36

Bron: Belga 0 Wikimedia Kardinaal Frans Daneels. Paus Franciscus heeft de Belgische bisschop Frans Daneels benoemd tot een van de leden van de pauselijke signatuur. Dat meldt Kerknet.be. De Apostolische Signatuur in Rome is ontstaan in de dertiende eeuw en is te vergelijken met een hof van cassatie en een raad van state. Als hoogste rechtbank waakt ze over een correcte rechtsbedeling in de Kerk. Daneels, norbertijn en ook doctor in het Kerkelijk Recht, was eerder al secretaris van de pauselijke Hoogste rechtbank.

De paus benoemde ook de Nederlandse hulpbisschop Johannes Hendriks, samen met de kardinalen Raymond Leo Burke, Agostino Vallini en Edoardo Menichelli. Burke was tot november 2014 al prefect van deze rechtbank.



De Belgische premonstratenzer Frans Daneels is al sinds 1989 verbonden aan de rechtbank van de Apostolische Signatuur in Rome, waarvan hij in 2008 secretaris werd.



Hij werd op 2 april 1941 geboren in Kapellen en werd in maart 1966 tot priester gewijd. In 1985 werd hij gastprofessor aan de Gregoriaanse universiteit in Rome en in april 1989 Promotor Iustitiae van het hoogste tribunaal van de Apostolische Signatuur in Rome. In 1998 werd hij ook lid van de Disciplinaire Commissie van de Romeinse Curie.



Op 1 mei 2008 werd Daneels door paus Benedictus XVI in de Sint-Pietersbasiliek tot bisschop gewijd. In oktober 2012 kreeg de Vlaamse norbertijn van de Duitse paus de rang van aartsbisschop.