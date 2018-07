Belgische jongen (17) geëvacueerd met helikopter na hoge duik in Spanje TTR sam

12 juli 2018

15u50

Bron: El Diario Montañes 61 Een Belgische tiener raakte gisteren in de problemen nadat hij vanop grote hoogte in het water dook in het Spaanse Santoña, zo schrijft de Spaanse nieuwssite El Diario Monta ñes . De 17-jarige jongen kwam op zijn rug terecht in het water en kon zich niet meer bewegen.

Volgens de lokale hulpdiensten sprong de jongen in het water vanaf een platform onder het pleintje van de vuurtoren, een duik van ongeveer twaalf meter. Om die vuurtoren te bereiken, moet je vanop de berg langs 700 trappen of via de zee.

De hulpdiensten kwamen ter plekke om de Belg uit het water te halen. Voor het geval het zou gaan om een ernstig rugletsel en omwille van het moeilijke terrein, werd een helikopter opgeroepen om de tiener te ontzetten. Het slachtoffer werd overgevlogen naar het Universitair Ziekenhuis Marqués de Valdecilla.

Spieren verkrampt

Aanvankelijk werd gevreesd voor een letsel aan het ruggenmerg (dwarslaesie), maar daar was gelukkig geen sprake van. De spieren van de jongeman waren verkrampt, maar hebben zich intussen weer ontspannen, aldus de reisorganisatie waarmee de tiener op kamp is. "De jongeman stelt het intussen weer zeer goed en kan zijn vakantie gewoon verderzetten."