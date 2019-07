Belgische jongeman (21) verongelukt in Noord-Frankrijk HAA

12 juli 2019

17u52

Bron: Belga 1 Bij een verkeersongeval in het noorden van Frankrijk is een Belg omgekomen. Het slachtoffer is een 21-jarige jongeman uit Henegouwen. Zijn passagier raakte lichtgewond.

Het ongeval gebeurde vorige nacht op de D50 in Vicq, vlak bij Valenciennes in Noord-Frankrijk. Ter hoogte van een afrit liep het mis en knalde het voertuig tegen een boom, waarna de auto in een afgrond naast de weg belandde. De brandweer was omstreeks 01.30 uur ter plaatse, maar voor de bestuurder kon geen hulp meer baten. De 21-jarige jongeman uit Quaregnon stierf ter plaatse aan een hartaanval. Zijn passagier, eveneens een Belg van 21, raakte lichtgewond en werd naar het ziekenhuis van Valenciennes overgebracht.