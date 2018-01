Belgische jagers in privévliegtuigje schrikken zich een hoedje wanneer honderd agenten hen opwachten bij landing in Spanje: "Is Puigdemont bij jullie? TT

31 januari 2018

09u11

Bron: SudPresse, OkDiario 0 De Spaanse autoriteiten staan klaar om Carles Puigdemont meteen op te pakken wanneer hij ook maar een voet op Iberische bodem zet. Dat hebben afgelopen weekend ook vijf passagiers van een Belgisch privévliegtuigje mogen ondervinden. Toen ze wilden landen op een kleine luchthaven niet ver van Madrid, werden ze opgewacht door een indrukwekkende politiemacht, die het toestel meteen omsingelde, op zoek naar de afgezette Catalaanse minister-president. Zonder resultaat overigens: de vijf, waarbij vier Belgen waren, waren op weg naar Spanje voor een... jachtvakantie.

De sfeer is duidelijk gespannen op het Iberische schiereiland. De Spaanse minister van Binnenlandse Zaken verklaarde vorige week dat de politie alles in gereedheid heeft gebracht om Puigdemont waar dan ook op te pakken. "Of hij nu per vliegtuig, per boot, per helikopter of in de koffer van een auto toekomt, het zal hem niet lukken", zo maakte de minister zich sterk.

Dat de politie alles op alles zet om de afgezette minister-president op te pakken, ondervonden zondag ook vijf vrienden in een Belgisch privévliegtuig. Dat was 's ochtends opgestegen vanop Charleroi met als bestemming het lokale vliegveldje van Ocaña bij Toledo, een zestigtal kilometer van Madrid. Een luchthavengebouw is er op Ocaña zelfs niet, controles vinden er normaal gezien niet plaats.



Tot zondag. De vijf, volgens Spaanse media drie Belgische mannen, een Belgische vrouw en een Spaanse vrouw, schrokken zich een hoedje toen ze bij het uitstappen meteen gecontroleerd werden. Iedereen werd verplicht zich te identificeren en de politie keerde het vliegtuigje ondersteboven in de zoektocht naar Puigdemont. Volgens Spaanse media werden er tot honderd agenten van de nationale politie en de Guardia Civil, de meesten onder hen in burger, ingezet bij de actie. De veiligheidsdiensten waren gealarmeerd door de Spaanse luchtverkeersleiding, dat het vliegtuig met Belgisch kentekennummer had opgemerkt en geen enkel risico wilde lopen.

Puigdemont werd in het vliegtuig niet gevonden, wel een aantal wapens. Die deden wel wat wenkbrauwen fronsen bij de Spaanse politie, maar het Belgische gezelschap kon al snel duidelijk maken dat ze jagers waren en konden ook zonder probleem de nodige vergunningen voorleggen.

En Puigdemont? Die zit nog steeds in Brussel, vanwaar hij gisteren zijn aanhangers via een videoboodschap toesprak.

