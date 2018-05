Belgische IS-strijder in Irak krijgt doodstraf, "maar kan nog in beroep" "Tarik Jadaoun (29) uit Verviers veroordeeld tot ophanging" Daimy Van den Eede HA

22 mei 2018

10u04

Bron: VRT, VTM NIEUWS, Belga 22 Voor het eerst is een Belgische jihadist in Irak veroordeeld tot de doodstraf. Tarik Jadaoun werd veroordeeld tot ophanging, meldt een journalist van het Franse persagentschap AFP.

Het gaat om Tarik Jadaoun, een 29-jarige man uit Verviers, die ook bekend is onder de strijdersnaam Abu Hamza Al-Belgiki. Hij trad in 2014 toe tot IS en zou contact hebben gehad met verschillende daders van de aanslagen in Parijs en Brussel. Vorig jaar werd hij gearresteerd tijdens de slag om Mosoel, het voormalige belangrijkste bastion van terreurgroep IS in Irak. De jihadist moest zich verantwoorden voor "lidmaatschap van IS" en het uitvoeren van "aanvallen". Tijdens de vorige hoorzitting op 10 mei pleitte hij onschuldig en verklaarde hij dat hij op een dwaalspoor was beland.

De man kan nog beroep aantekenen tegen zijn straf, meldt de VRT.