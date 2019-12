Belgische IS-strijder: "Ik heb geen bloed aan mijn handen"

04 december 2019

VTM NIEUWS heeft nog twee Belgische IS-strijders kunnen spreken in een gevangenis in Syrië. Twee Belgen die voor de eerste keer voor de camera verschijnen: Annas Koundi uit Grimbergen en Adel Mezroui uit Kapellen. De laatste is zwaar gewond aan zijn benen. Er loopt een kortgeding tegen de Belgische Staat om hem weg te halen uit Syrië om humanitaire redenen. Allebei willen ze terug naar het land dat ze als IS-strijder vervloekten.

