Belgische hotelgasten op Tenerife worden opnieuw medisch gecheckt TT

26 februari 2020

14u11

Bron: Belga 0 In het hotel in Tenerife waar 118 Belgen in quarantaine zitten na de ontdekking van intussen vier gevallen van het coronavirus, zijn vandaag dokters aanwezig om alle klanten en het personeel te testen. Noch TUI, noch Sunweb is officieel op de hoogte van een quarantaineperiode van 14 dagen die zou zijn uitgevaardigd.

Volgens de regio-overheid van de Canarische eilanden zullen alle hotelgasten veertien dagen in isolatie moeten blijven. 106 toeristen die pas maandag zijn ingecheckt en dus niet in contact zijn gekomen met andere gasten, mogen het hotel onder toezicht wel verlaten. Het is voorlopig niet bekend hoeveel Belgen daar bij zijn. Een gezin uit Buizingen vertelde eerder vandaag aan onze redactie dat ze pas maandagavond incheckten, maar voorlopig is de situatie voor hen onduidelijk.

Ook hotelmedewerkers kunnen binnen en buiten, maar enkel mits de juiste beschermingsmaatregelen.

TUI is daar officieel nog niet van op de hoogte gebracht. "Artsen zijn ter plaatse aanwezig en testen alle aanwezige vakantiegangers", zo zegt de reizigersorganisatie. De touroperator heeft 110 Belgen in het hotel zitten. Gisteren werd er per sms met de reizigers gecommuniceerd, vandaag worden ze opgebeld. "We willen hen zo goed mogelijk informeren en hun vragen beantwoorden", luidt het.



Ook Sunweb, dat twee Belgen heeft in het hotel, heeft met hen contact gehad. "De toestand is niet veranderd", zegt woordvoerder Tim Van den Bergh. "Ze moeten in het hotel blijven, en er zijn dokters aanwezig die het personeel en de klanten controleren."

De overige zes Belgen boekten hun reis naar het hotel met Corendon.

Lees ook:

- LIVE. Hotelgasten Tenerife moeten twee weken in quarantaine blijven, ook in Zuid-Frankrijk hotel in quarantaine nadat gast overlijdt

- Al uw vragen over corona beantwoord: lopen zwangere vrouwen meer risico? Kan het virus nog gevaarlijker worden en mag ik straks nog op vakantie? (+)