Belgische helikopter redt vijf vissers voor Duinkerke ADN

01 april 2019

09u57

Bron: Belga 1 Voor de kust van Duinkerke is vanochtend vroeg een Franse vissersboot met vijf opvarenden gezonken. De vijf zeelui werden gered door een helikopter van de luchtmachtbasis van Koksijde en zijn gezond en wel. Dat heeft de maritieme prefectuur gemeld aan het Franse persbureau AFP.

De bemanning van de Lau Gré had gemeld dat het schip met motorpech en een golf water te maken had gekregen. De vissers namen plaats in hun reddingsbootje, aldus de regionale krant La Voix du Nord. Omstreeks 6 uur kwam dan een reddingsoperatie op gang.



De boot zonk zowat 30 kilometer buiten de kust, aldus de maritieme prefectuur. “De vijf personen aan boord van het schip werden opgepikt door een Belgische helikopter van de basis van Koksijde en werden overgebracht naar Oostende. Er viel geen enkele gewonde”, aldus de maritieme prefectuur.

