Belgische Greenpeace-activisten vrijgelaten uit gevangenis in Slovakije kg

04 december 2018

16u19

Bron: Belga 0 De twaalf activisten van Greenpeace, onder wie drie Belgen, die in Slovakije in de cel zaten na een protestactie tegen een steenkoolmijn zijn vandaag vrijgelaten op bevel van de procureur-generaal. De activisten mogen het land verlaten, maar ze riskeren wel nog een celstraf van vijf jaar vanwege hun actie.

De milieu-activisten werden vorige week woensdag opgepakt, nadat ze naar aanleiding van de klimaattop COP24 in Polen tijdens een vredevolle actie een spandoek hadden opgehangen tegen de komst van een steenkoolmijn in Nováky, in het centrum van Slovakije.



"De actievoerders zullen in de loop van de namiddag en avond worden vrijgelaten. Er worden hen geen verdere voorwaarden opgelegd. Ze mogen dus het land verlaten. De aanklacht tegen de actievoerders vervalt echter niet. Er hangt hen nog steeds een gevangenisstraf van vijf jaar boven het hoofd", klinkt het bij Greenpeace.

Betoging

In eerste instantie werd bevolen dat de activisten nog minstens een maand zouden worden vastgehouden, in afwachting van hun proces. Greenpeace tekende succesvol beroep aan tegen hun aanhouding.



Gisteren protesteerde een groep aanhangers van Greenpeace al aan de ambassade van Slovakije tegen de aanhouding van de activisten.

