Belgische goederentrein staat urenlang stil na "ernstige sabotage" in Frankrijk

kg

24 april 2018

16u23

Bron: Belga

0

Een goederentrein van Lineas heeft dinsdag enkele uren stilgestaan in het noorden van Frankrijk. Volgens de Franse spoorwegmaatschappij SNCF was er sabotage in het spel. De trein werd eerst tot stilstand gebracht met "bommetjes" op het spoor. Nadien werden volgens de SNCF remkabels overgesneden.